الجيش يشارك في عملية ازالة الاسماك النافقة

شاركت وحدات الجيش، في عملية ازالة آلاف اسماك الكارب النافقة عن ضفة بحيرة القرعون والتي تكدست على مسافة تبلغ حوالى ٥ كيلومترات، كما يعمل عناصر الجيش على منع المواطنين من الاقتراب من البحيرة او التقاط الاسماك النافقة نظرا الى الضرر الذي قد يلحقه استهلاكها على الصحة.