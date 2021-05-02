لبنان

أبو الحسن: ما سمعناه من رئيس الحكومة كان صادماً

Lebanon 24
02-05-2021 | 13:50
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غرّد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"ما سمعناه من رئيس الحكومة بالأمس حول الدعم كان صادماً، ليس إكتشافاً أن تحلّ البطاقة التمويلية قبل رفع الدعم وكنا ننتظر الإعلان عن خطوة في هذا الإتجاه، لكن الحقيقة المرّة بأنه ليس هناك قراراً بالإقدام على هذه الخطوة من قبل السلطة والسكوت عن الأمر خطيئة وجريمة إضافية بحق المودعين!"
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