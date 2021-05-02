أزمة جديدة تهدّد الامتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية.. ما القصة؟

بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أن "أزمة شح القرطاسية تضرب الجامعة اللبنانية والمدارس والامتحانات الرسمية".



وأوضح التقرير إن "جامعة الوطن" تعاني من هذه الأزمة بشكل كبير، إذ إن هناك نقصاً كبيراً بالقرطاسية وأيضاً بالأوراق الخاصة لطباعة شهادات الطلاب.



وفي حديث له، قال رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب إن "موازنة الجامعة موزعة على بنود مختلفة"، وأضاف: "إننا نحاول إيجاد حلول لنرى عما إذا كان هناك إمكانية لنقل اعتمادات من بند إلى بند. لدينا إمكانية للصرف من بندين: الأول هو صيانة الإجيارات والثاني هو بند الاحتياط".ل



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