لبنان

شكوك تُظلّل زيارة لودريان

Lebanon 24
03-05-2021 | 01:12
A-
A+
Doc-P-818935-637556014813954215.jpg
Doc-P-818935-637556014813954215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تجزم أوساط سياسية كما تقول لـ "السياسة" الكويتية بقدرة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي يزور بيروت بعد غد، حاملاً معه إنذاراً شديد اللهجة بفرض عقوبات على معطلي التأليف، بإحداث خرق في جدار أزمة تشكيل الحكومة، بقدر ما يريد إعادة إحياء مبادرة بلاده، لإنه لا يبدو أن المعنيين في وارد تقديم تنازلات تساعد على تجاوز العقبات التي تعترض المأزق الحكومي، توازياً مع استمرار المسعى الروسي الذي يعمل بدوره، لإحراز تقدم على صعيد التأليف.
وعلم أن "نائب وزير الخارجية الروسية والمبعوث الرئاسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، يسعى إلى جمع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بالرئيس المكلف سعد الحريري، على أن يصار إلى البحث في هذا الموضوع، في حال زيارته بيروت قريباً".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2021-05-03
03:14 | 2021-05-03
03:00 | 2021-05-03
02:45 | 2021-05-03
02:35 | 2021-05-03
02:30 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website