شكوك تُظلّل زيارة لودريان

لا تجزم أوساط سياسية كما تقول لـ "السياسة" الكويتية بقدرة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي يزور بيروت بعد غد، حاملاً معه إنذاراً شديد اللهجة بفرض عقوبات على معطلي التأليف، بإحداث خرق في جدار أزمة تشكيل الحكومة، بقدر ما يريد إعادة إحياء مبادرة بلاده، لإنه لا يبدو أن المعنيين في وارد تقديم تنازلات تساعد على تجاوز العقبات التي تعترض المأزق الحكومي، توازياً مع استمرار المسعى الروسي الذي يعمل بدوره، لإحراز تقدم على صعيد التأليف.

وعلم أن "نائب وزير الخارجية الروسية والمبعوث الرئاسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، يسعى إلى جمع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بالرئيس المكلف سعد الحريري، على أن يصار إلى البحث في هذا الموضوع، في حال زيارته بيروت قريباً".