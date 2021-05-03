الراعي يتجنّب المساس بولاية عون ويجدّد الدعوة للحياد

لاحظت مصادر متابعة لمسار بكركي عبر "الأنباء" ان "البطريرك الراعي، لا زال يتجنب مقاربة، اي حل يستند الى اختصار ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصا في هذه المرحلة، حيث رهان فريق الحكم على تجديد ولاية الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات المقررة يوم 26 الجاري".