لبنان

الحريري قد يتخذ موقفا يقلب الطاولة على الجميع

Lebanon 24
02-05-2021 | 23:19
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كتبت "الانباء" الالكترونية: نقلت مصادر بيت الوسط عن الحريري قوله إن "الأمور بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت لن تكون كما قبلها، وإن الحريري يدرس كل الإحتمالات"، متوقعة أن الموقف الذي قد يتخذه عقب زيارة لودريان "قد يقلب الطاولة على الجميع".

 

وتوقفت المصادر عند مساعي جمع الحريري بالنائب باسيل، ونقلت عن الرئيس المكلف "رفضه لهذا الطلب لأن باسيل لم يسم الحريري في الإستشارات النيابية، وأنه من اليوم الأول أعلن رفضه التعاون معه، وأنه لم يكتفِ بذلك بل أعلن مرارا وتكرارا أنه لن يمنح الحكومة الثقة، وأن الحريري سأل عن مبرر لقاء شخص لا يريده، وأنه يؤكد أنه خارج اللقاء مع رئيس الجمهورية الشريك الأساسي في تأليف الحكومة لن يلتقي أيا من القوى السياسية قبل أن تشكل الحكومة".

المصدر: الأنباء
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