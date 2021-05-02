لبنان

"لا حل قبل نهاية العهد"

Lebanon 24
02-05-2021 | 23:22
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رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا أن "لا حل قبل نهاية العهد القابض على حياة اللبنانيين وأخذهم رهينة لمصلحة فريق الممانعة المتمثل بالمحور الإيراني – السوري – العراقي"، معتبرا لـ "الأنباء" الإلكترونية أن "زيارة لودريان تنطلق من أمرين: الدخول الروسي على الخط، والعقوبات التي سيبحثها مع القوى التي سيلتقيها واستبدالها بتوجيه إنذارات لأن العقوبات تعني فشل المبادرة الفرنسية"، وقال أن ما يسعى اليه الوزير الفرنسي "يتركز على بعث الروح في هذه المبادرة".
 
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