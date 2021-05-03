آتية من صحراء ليبيا ومصر.. موجة حارة ستضرب لبنان والحرارة 30!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تسبب بهبوب كتل هوائية حارة مصدرها صحراء ليبيا ومصر تتمدد نحو اليونان وتركيا و شرق اوروبا وتؤثر على لبنان بطقس دافئ الى حار حتى يومي الإثنين والثلاثاء.

وأضاف: رياح جنوبية غربية حارة تعبر لبنان وسوريا وفلسطين وتسبب ارتفاعاً بدرجات الحرارة بمعدّل 3 درجات وتكون اكثر فعالية في المناطق البقاعية، بالمقابل يكون الطقس مشمساً قليل الغيوم

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء؟

على الساحل: 28-29 درجة نهاراً و 21 ليلاً

في البقاع: 29-30 نهاراً و 18 ليلا

على الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 12 ليلا

الرياح: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: بين 65 و 75%