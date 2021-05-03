عصابة لسرقة الكابلات والاسلاك الكهربائية بقبضة "المعلومات".. هكذا أوقف أفرادها

صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبـة العلاقات العامة البلاغ التالـي: حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة كابلات وأسلاك كهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق الشوف وعاليه، مما تسبّب بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل.

بناءً عليه، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

على الأثر، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

ص. م. (مواليد عام 1989) - ح. ج. (مواليد عام 1997)

ع. ج. (مواليد عام 1991) - ب. خ. (مواليد عام 1997)

ع. ب. (مواليد عام 1995) - ر. ج. (مواليد عام 1987)

ح. م. (مواليد عام 1983) - م. ش. (مواليد عام 1995)

خ. ج. مواليد عام 1987)

جميعهم من التابعية السورية ويعملون في مجال جمع الخردة، إضافةً الى المواطن (ن. ك.، مواليد عام 1968).

بتاريخي 20و21-4-2021، ونتيجة عمليات المراقبة، تمكّنت قوّة تابعة للشّعبة من توقيفهم في مناطق عاليه والشوف والمتن الأعلى. وبتفتيش منازلهم ضبطت كميات كبيرة من الكابلات والأسلاك الكهربائية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.