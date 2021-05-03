لبنان

الجيش يطلق النار على 4 سوريين

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:04
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 قام الجيش، باطلاق النار على سيارة بداخلها ٤ سوريين، عند مفرق "عيناتا"، بعد سرقتهم سيارة ومحاولتهم إطلاق النارعلى عناصر من الجيش.
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