قداس اثنين الباعوث في دير سيدة البلمند

احتفل دير سيدة البلمند البطريركي بإثنين الباعوث، وترأس القداس الإلهي رئيس الدير الأرشمندريت رومانوس الحناة بمعاونة الأرشمندريت مكسيم جمل، عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند الارشمندريت يعقوب خليل، الاب سيرافيم داوود وشمامسة، في حضور حشد من المؤمنين.بعد قراءة الانجيل المقدس، نقل خليل رسالة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي الفصحية إلى المؤمنين.وفي ختام القداس، أقيم زياح في باحة الدير، شارك فيه المؤمنون على وقع التراتيل الدينية. بعدها قرأ رئيس الدير والكهنة المشاركون أناجيل بلغات مختلفة.