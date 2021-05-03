لبنان

لمن يستطيع... ايلينا بحاجة للتبرع بالدم

Lebanon 24
03-05-2021 | 05:35
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تخضع الطفلة ايلينا انطون ضاهر، لعملية دقيقة في مستشفى "اوتيل ديو"، وهي بحاجة ماسة لدم من فئة B+، للراغبين بالتبرع، الرجاء التواصل مع والدها على الرقم التالي: 03684247
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دم

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