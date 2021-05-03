لمن يستطيع... ايلينا بحاجة للتبرع بالدم

تخضع الطفلة ايلينا انطون ضاهر، لعملية دقيقة في مستشفى "اوتيل ديو"، وهي بحاجة ماسة لدم من فئة B+، للراغبين بالتبرع، الرجاء التواصل مع والدها على الرقم التالي: 03684247