لبنان

إنطلاق حملة تلقيح شاملة ضد كورونا في هذه البلدة

Lebanon 24
03-05-2021 | 10:46
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أعلن رئيس بلدية البيرة محمد وهبي أنه تبلغ من وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إثر زيارته في مكتبه في الوزارة، في حضور نائب رئيس البلدية نزار محمد، إنطلاق حملة تلقيح شاملة ضد كورونا، حيث ستجول فرق الوزارة بالتنسيق مع البلديات على البلدات والقرى في عكار، وفق آلية معتمدة من قبل الوزارة والبلديات خصوصا لجهة تسجيل أسماء الراغبين بالتلقيح من خلال المنصة المعدة لهذه الغاية، والحملة سوف تطاول الفئات العمرية كافة، ومن المرجح أن تنطلق نهاية الشهر الحالي.

ونقل وهبي عن الوزير حسن أن "هناك عشرات آلاف الجرعات بدأت تصل الى الوزارة وستكون بمتناول الجميع حتى نصل للمناعة الآمنة، وإن المخاتير على صعيد لبنان سيحصلون على اللقاح بالقريب العاجل".

وشكر لوزير الصحة جهوده وحرصه على تحصين سلامة المواطنين والمقيمين على كامل تراب الوطن والذي من شأنه تحقيق الامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي.

ودعا وهبي البلديات والاتحادات الى أن "تكون جاهزة لهذا الاستحقاق حتى نتخلص من هذا الوباء وذلك بالاقدام جميعا على التلقيح وأن ننبذ الشائعات التي تحرص على عدم تناول جرعات اللقاحات".
 
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