دياب سيلتقي عون... ماذا في التفاصيل؟

تشير المعلومات، الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال، حسان دياب، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، خلال ساعات بعد الظهر، حيث سيتم التداول في رفع الدعم والبطاقة التمويلية ، والإحتياطي الإلزامي.