لبنان

اقتراح لكتلة التنمية بإعطاء ضحايا العاملين في الصحة معاشات وتعويضات

Lebanon 24
03-05-2021 | 07:55
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قدمت كتلة "التنمية والتحرير" من خلال النائبين فادي علامة وعناية عزالدين، اقتراح قانون إعطاء ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، معاشات وتعويضات.

واعتبر علامة في تصريح من المجلس النيابي، أن "الهدف من القانون تقديم شيء معنوي ومالي للعاملين في القطاع الصحي، لأن أي عامل في هذا القطاع معرض للوباء". ولفت الى أن "اللجان المشتركة درست هذا القانون وخرجت بنتيجة نقدمها لهؤلاء الأبطال وعائلاتهم. قناعتي اعتبار العاملين في القطاع الصحي واللذين خسروا حياتهم، شهداء الواجب وعلينا تكريمهم".
 
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