وقفة احتجاجية لاهالي ضحايا المرفأ

تنفذ لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفتها الشهرية يوم غد الثلاثاء 4 أيار الجاري عند الساعة الخامسة عصراً، وذلك مقابل الإهراءات قرب تمثال المفترب.البرنامجمن الساعة 5حتى 5,30 فترة حرةالساعة 5,30 بيان لجنة الأهالي حول الموقف من مستجدات التحقيق وإخر التطورات6,07 دقائق إضاءة الشموع عن أرواح الضحايا والصلاة كل على طريقته.