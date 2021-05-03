لبنان

وقفة احتجاجية لاهالي ضحايا المرفأ

Lebanon 24
03-05-2021 | 07:55
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تنفذ لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفتها الشهرية يوم غد الثلاثاء 4 أيار الجاري عند الساعة الخامسة عصراً، وذلك مقابل الإهراءات قرب تمثال المفترب.
 
           البرنامج 
من الساعة 5حتى 5,30 فترة حرة
الساعة 5,30 بيان لجنة الأهالي حول الموقف من مستجدات التحقيق وإخر التطورات
6,07 دقائق إضاءة الشموع عن أرواح الضحايا والصلاة كل على طريقته.
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