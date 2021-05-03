في عكار... دوريات لمنع احتكار المحروقات

جالت دوريات من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على محطات الوقود في بعض قرى منطقة الدريب في محافظة عكار والبلدات، بعد ورود سلسلة شكاوى من المواطنين عن احتكار للمحروقات.وشملت الدوريات بلدات صيدنايا وعمار البيكات والبيرة، حيث عاينت خزانات المحطات، من دون أن تسجل أي محاضر ضبط