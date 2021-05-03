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لبنان
في عكار... دوريات لمنع احتكار المحروقات
Lebanon 24
03-05-2021
|
08:36
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جالت دوريات من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على محطات الوقود في بعض قرى منطقة الدريب في محافظة عكار والبلدات، بعد ورود سلسلة شكاوى من المواطنين عن احتكار للمحروقات.
وشملت الدوريات بلدات صيدنايا وعمار البيكات والبيرة، حيث عاينت خزانات المحطات، من دون أن تسجل أي محاضر ضبط
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