زحمة سير خانقة... ماذا يجري على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية؟

يشهد المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي الممتد من كازينو لبنان وصولا إلى جونية، زحمة سير خانقة، بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي بالقرب من مفرق ساحة جونية، للتشدد في الإجراءات بحق مخالفي قرار الإقفال العام.