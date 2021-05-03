دياب في بعبدا... ماذا عرض مع الرئيس عون؟

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وبحث معه في موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الاعداد لها، لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.