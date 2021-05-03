لبنان

دياب في بعبدا... ماذا عرض مع الرئيس عون؟

Lebanon 24
03-05-2021 | 09:30
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وبحث معه في موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الاعداد لها، لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

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الرئيس عون

دياب

البطاقة التمويلية

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