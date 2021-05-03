لبنان

إطفاء بيروت دعا الى تغطية تصوير العمل الفني لانفجار المرفأ

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:10
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 دعا فوج إطفاء بيروت - شعبة العلاقات العامة وبالتعاون مع المطرب أمير يزبك والمخرج إدوار بشعلاني، وبرعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الى تغطية تصوير العمل الفني الذي يجسد لحظة بلحظة إنفجار مرفأ بيروت، من لحظة تلقي الإتصال من قبل غرفة عمليات فوج الإطفاء الى حين الوصول الى المرفأ ولحظة الاستشهاد، العاشرة من صباح يومي الجمعة والسبت 7 و8 أيار في مركز فوج الإطفاء - الكرنتينا، وذلك تخليدا لذكرى شهداء فوج الإطفاء ال10 الذين سقطوا في الانفجار.
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