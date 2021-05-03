لبنان

مشهد جديد صادم من لبنان.. ركضت خلف طفلٍ وأبرحته ضرباً! (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-05-2021 | 19:26
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فتاة تركض خلف صبي واوقعته ارضاً وابرحته ضرباً.

وبحسب المعلومات الأولية ان الضرب جاء بحجة انه شتم ابنها. علما ان الطفل يؤكد بانه لم يتعرض له بتاتا بحسب ابراهيم وهبة خال الطفل المعتدى عليه.

الاعلامي جو معلوف، الذي نشر صوراً للصبي المعنف، وأكّد في تغريدة عبر تويتر أنه يتابع في منظمة 'كرامة' هذه الحادثة المرفوضة وقد تم التواصل مع مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي تدخل وفتح التحقيق مجدداَ وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة  والقانونية بحق المعتدية. 
وتابع: مهمتنا الوقوف إلى جانب الطفل المستضعف مهما كانت جنسيته.

ولاحقاً، أعلنت قوى الامن عبر صفحتها على موقع تويتر أنها أوقفت المعتدية على الطفل والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.

 

@joemaalouftv عندك فكرة عن هالحادثة ؟ https://t.co/2lYu6J4PNk

 

نتابع في منظمة 'كرامة' هذه الحادثة المرفوضة وتم التواصل مع مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي تدخل وفتح التحقيق مجدداَ وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحق المعتدية. مهمتنا الوقوف إلى جانب الطفل المستضعف مهما كانت جنسيته https://t.co/2B5yT2sHvU pic.twitter.com/8OgV4LlPYA

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