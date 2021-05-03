لبنان

بيان هام من وزارة الثقافة بشأن تهريب الآثار إلى الأردن.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
03-05-2021 | 14:38
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ردت وزارة الثقافة على "ما تم نشره عبر بعض الوسائل الإعلامية بخصوص تهريب قطع اثار الى الكويت عبر الاردن، فأوضحت في بيان، "أن صاحب الطلب تقدم إلى الوزارة بطلب إخراج قطع تراثية هي عبارة عن "اجران" حجرية تراثية ومحدلة تراثية، الا ان المستدعي تلاعب بالصور وحاول استبدال الصور باخرى وذلك بهدف إخراج قطع أثرية ممنوعة".

ولفت البيان إلى انه "على إثر ذلك تنبهت السلطات الأردنية الى الأمر وتواصلت مع وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار التي أكدت عدم موافقتها وطالبت بإرجاع القطع الى لبنان".

وختم البيان: "إن الوزارة تشكر كل المواطنين على اهتمامهم لحماية ارثهم الثقافي وسوف تحيل هذا الملف إلى القضاء المختص".
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