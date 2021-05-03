سليم عون: لن يمر عيد الأضحى هذه السنة من دون أضاحي سياسية

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عبر “تويتر” كاتبا: لن يمر عيد الأضحى المبارك هذه السنة من دون أضاحي سياسية. الله كبير، وما رح يصح الّا الصحيح.