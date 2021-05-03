لبنان

سليم عون: لن يمر عيد الأضحى هذه السنة من دون أضاحي سياسية

Lebanon 24
03-05-2021 | 14:44
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غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عبر “تويتر” كاتبا: لن يمر عيد الأضحى المبارك هذه السنة من دون أضاحي سياسية. الله كبير، وما رح يصح الّا الصحيح.
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04/05/2021 02:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24

سليم عون

عيد الأضحى

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