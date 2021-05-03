لبنان

إخماد حريقين في كفرحباب وغزير كسروان

Lebanon 24
03-05-2021 | 15:40
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقاً اندلع، مساء اليوم، في الطبقة الأرضية لإحدى الفيلات في كفرحباب كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كذلك، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق أتى على مساحات من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة غزير.
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