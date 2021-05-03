إخماد حريقين في كفرحباب وغزير كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقاً اندلع، مساء اليوم، في الطبقة الأرضية لإحدى الفيلات في كفرحباب كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كذلك، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق أتى على مساحات من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة غزير.