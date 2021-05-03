لبنان

لبنان ليس على الأجندة الدولية

Lebanon 24
03-05-2021 | 17:02
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فهم من أوساط دبلوماسية غربية أن لبنان ليس على أجندة الدول المعنية بترتيبات المنطقة، خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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