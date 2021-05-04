قالت أوساط مطلعة على موقع بعبدا لصحيفة "اللواء" ان "الرئيس ميشال عون ينتظر التشكيلة الوزارية لإصدار مراسيمها على ان تسقط، ما لم يكن فريقه مع حزب الله راضٍ عنها في المجلس النيابي".