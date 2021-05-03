24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تشريع البطاقة التموينية من السراي إلى المجلس
Lebanon 24
03-05-2021
|
18:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضرت البطاقة التمويلية، في شهر رفع الدعم الذي يوفره مصرف لبنان للمحروقات والقمح والدواء، خلال الاجتماع الذي عقد بين الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من زاوية الاقتراحات الممكنة، وطرائق توفير الدعم المالي أو التغطية المالية للبطاقة التي ستشمل ما لا يقل عن 750.000 عائلة محتاجة، بما يوازي مائة دولار شهرياً.
وحسب معلومات "اللواء" كانت هذه المسألة حاضرة بين الرئيسين من زاوية الدراسة المالية والإدارية ومن الجوانب كافة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"للواء" أن "الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم في السرايا سيخصص لدرس تفاصيل البطاقة التمويلية وتوزيعها وعدد المستفيدين منها وكلفتها وتمويلها".
وأشارت المصادر إلى أنه "على ضوء هذا الاجتماع سيكون هناك تصور نهائي من المقرر أن يدرس في اجتماع يعقد في القصر الجمهوري قبل احالته الى محلس النواب لدرسه واقراره بشكل نهائي".
وأوضحت أوساط مراقبة أن "أي قرار يتصل بهذه البطاقة لا بد أن يناقش بتفاصيله المالية وكل ما يتصل بامكانات نجاحه وشموله العدد الأكبر من المواطنين فضلا عن تطبيقه منعا لأي لغط أو خطأ".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
طبيب هندي بارز يقدّم 4 نصائح للعالم.. عليكم الحذر أيها اللبنانيون
Lebanon 24
طبيب هندي بارز يقدّم 4 نصائح للعالم.. عليكم الحذر أيها اللبنانيون
03:30 | 2021-05-03
03/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعتان شقيقتان تتنافسان.. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV ! (صور)
Lebanon 24
مذيعتان شقيقتان تتنافسان.. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV ! (صور)
02:00 | 2021-05-03
03/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج مفلسة بشكل دائم.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج مفلسة بشكل دائم.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-05-03
03/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار قد يرتفع أكثر.. خبير يكشف سيناريو "البطاقة التمويلية" الخطير
Lebanon 24
الدولار قد يرتفع أكثر.. خبير يكشف سيناريو "البطاقة التمويلية" الخطير
13:03 | 2021-05-03
03/05/2021 01:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني: هذا ما تعلمته من نادين نجيم وقصي خولي.. وبائعة يانصيب قريبا
Lebanon 24
ماريتا الحلاني: هذا ما تعلمته من نادين نجيم وقصي خولي.. وبائعة يانصيب قريبا
07:00 | 2021-05-03
03/05/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2021-05-03
جولة الصباح الاخبارية: ترقب لعودة لودريان الى بيروت... والعين اليوم على الحدود
01:45 | 2021-05-04
وين اختفى الوزير؟
01:30 | 2021-05-04
مبادرة بري نُسفت.. "التعايش مستحيل"
01:15 | 2021-05-04
مَن اتخذ القرار الكبير؟
01:07 | 2021-05-04
مرتضى أحال ملف مهربي الآثار الى القضاء
01:00 | 2021-05-04
من بينها أسماء من العيار الثقيل.. لائحة العقوبات الفرنسية جاهزة وهكذا سيتم إبلاغ المُعاقبين
فيديو
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
04/05/2021 08:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد طريف.. كلب يبرّد مؤخّرته بالمروحة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد طريف.. كلب يبرّد مؤخّرته بالمروحة! (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
04/05/2021 08:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة لغوريلا تداعب حفيدتها كما يفعل الإنسان! (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة لغوريلا تداعب حفيدتها كما يفعل الإنسان! (فيديو)
07:00 | 2021-05-03
04/05/2021 08:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact