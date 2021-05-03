لبنان

النسبة ضئيلة

Lebanon 24
03-05-2021 | 21:33
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على رغم التهافت على مراكز التلقيح وعدم توافر مواعيد قريبة للراغبين الا ان الارقام تظهر ان نسبة اللبنانيين الذين نالوا التلقيح لا تزال متدنية
 
المصدر: النهار
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