لبنان

منع الاستيراد... تابع!

Lebanon 24
03-05-2021 | 21:36
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تتحضر دول اخرى لحظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية بحجة عدم مطابقتها شروط سلامة الغذاء، في ظل ارتفاع معدلات التلوث في مياه الري والتربة والإسراف في استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية.
المصدر: النهار
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خضار

فواكه

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