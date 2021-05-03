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لبنان
البديل؟
Lebanon 24
03-05-2021
|
21:39
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يتردّد في الأروقة الإقليمية اسم رئيس تحرير صحيفة لبنانية كبديل لتولي رئاسة الحكومة.
المصدر: نداء الوطن
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