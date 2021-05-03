لبنان

مقربون من مرجع حكومي على لائحة العقوبات

Lebanon 24
03-05-2021 | 21:41
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نقل احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اسماء مقربين من مرجع حكومي من بين الاسماء المرشحة لتشملهم القيود الفرنسية بينهم رجل اعمال بارز.
المصدر: نداء الوطن
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