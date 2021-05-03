لبنان

لودريان في لبنان: زيارة فرض العقوبات مرفوضة

Lebanon 24
03-05-2021 | 23:02
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": حتى يوم امس كان قد تم التأكيد أن لودريان سليتقي عون وبري انما ثمة شكوك حول امكانية حصر الزيارة بلقاءين فقط واستثناء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري او زيارة الصرح البطريركي للقاء البطريرك الراعي بالنظر الى العلاقة التاريخية بين بكركي وفرنسا، وسط توقعات بأن تعيد فرنسا حساباتها وتستلحق الزيارة أقله بتحديد موعد للقاء وزيرها الرئيس المكلف. وقد علم في ساعات الليل انه وفي ضوء الضجة التي اثيرت حول برنامج الزيارة بذلت مساعي لتعديل برنامج لودريان بعد سماع نصائح للفرنسيين بعدم جواز اقتصار الزيارة على ما هي عليه فتم التعديل وتقرر ان يلتقي الحريري ورئيس التيار الوطني جبران باسيل وربما شخصيات اخرى.

 

ومعنى الا يكون الحريري مدرجاً على لائحة زيارات لودريان وفق مطلعين على خلفيات العلاقة الفرنسية مع الحريري، ان فرنسا تمارس غضباً على الحريري لاعتبارها ان الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة لا يتعاطى بمرونة مع تشكيل حكومته التي تتطلب تقديم تسهيلات وتبدلاً في المواقف سبق وان مارسته فرنسا ذاتها نزولاً عند اعتبارات السياسة اللبنانية الداخلية. تأخذ فرنسا على الحريري عناده تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هو المقام الاول في البلاد والى جانبه صهره رئيس التيار الوطني الحر الذي يترأس ايضاً أكبر كتلة نيابية في البرلمان فلا يجوز القفز فوق تمثيله او التغاضي عن الحوار معه طالما ان عون يعتمده كشخصية أساسية الى جانبه. وتأخير تشكيل الحكومة في لبنان أصاب فرنسا بنكبة داخلية على ابواب استعداد رئيسها، الذي حشد كل طاقته للملف اللبناني، لانتخابات رئاسية وشيكة. كما تشعر فرنسا ان دورها الشرق اوسطي وبوابته لبنان صار على المحك في غمرة التطورات التي تشهدها المنطقة.

 

بالنسبة لرئاسة الجمهورية فان الزيارة و"في اطار كونها تأكيداً على المبادرة الفرنسية وتفعيلها، فهذه لا شك زيارة مهمة ونحن ملتزمون بهذه المبادرة ولكن ننتظر ماذا سيحمل الضيف الفرنسي لنبني على الشيء مقتضاه، أما إذا كان المقصد التلويح أو تنفيذ عقوبات على أشخاص لأسباب سياسية فهذه مسألة مرفوضة سيادياً".

المصدر: نداء الوطن
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