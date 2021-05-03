لبنان

رؤساء الحكومات السابقون يدعمون مواقف الحريري بالكامل

Lebanon 24
03-05-2021 | 23:21
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كتبت" الشرق الاوسط": "أبدى رؤساء الحكومات السابقون دعمهم للرئيس المكلف سعد الحريري ومواقفه و«صموده»، وذلك خلال اجتماع عقده رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام السلام، وتواصلوا مع الحريري بعده.
وقالت مصادر مطلعة على موقف رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن الرؤساء «أبدوا تفهمهم لمواقف الحريري بالكامل ودعمه بلا شروط والوقوف إلى جانبه والتأكيد على موقفه وصموده، وعدم الخضوع للابتزاز والتهويل وتمسكهم بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان بالمواصفات الإصلاحية والسياسية التي تتيح للبنان الانتقال من التأزّم الذي يدفع البلد باتجاه السقوط إلى الانفراج باعتباره الممر الإلزامي للتوجه للمجتمعين العربي والدولي للوقوف إلى جانبه للخروج من مشكلات بلغت ذروتها وغير مسبوقة من اقتصادية ومعيشية».
وقالت المصادر إن الرؤساء السابقين يعارضون المساواة بين من يسهل عملياً مساعي تشكيل الحكومة وبين من يعرقلها". 
 
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