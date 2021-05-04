لبنان

مَن اتخذ القرار الكبير؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2021 | 08:15
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تغريدتان لافتتان لرئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في اقل من يومين . فليل امس كتب وهاب عبر " تويتر" أنصح وبكل محبة وبدون أية غايات سياسية الرئيس سعد الحريري بالإعتذار وإفساح المجال لغيره لتشكيل حكومة، فهناك قرار كبير باستبعاده" .

 

وقبل يومين كان وهاب كتب "تطورات كبيرة على الخط السوري الخليجي ستترك إنعكاساتها على المنطقة ولبنان وقبل الأضحى القادم سيكون هناك ضحايا سياسية في لبنان . قولو الله كلو منيح. إنتبهوا لخط الرياض دمشق أبو ظبي عليه عجقة سير ".

 

وتعقيباً على التغريدة الليلية لوهاب، تساءلت أوساط سياسية حول من هي الجهة التي اتخذت "القرار الكبير"، بحسب وهاب، باستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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