مبادرة بري نُسفت.. "التعايش مستحيل"

انحسر فجأة الحديث عن "مبادرة حكومية" لرئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم اللقاءات التي جمعت معاونه السياسي النائب علي حسن خليل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وبالتزامن كان لافتا ايضا التسريب المفاجئ من أوساط "بيت الوسط" بأن الحريري "لم يوافق على صيغة حكومية من 24 وزيراً وانه لا يزال على موقفه من حكومة 18 وزيراً "، ما اعتبره البعض نسف لمبادرة بري برمتها وايضا قطعا للطريق على مساعي البطريرك الماروني بشارة الراعي وأفكار وليد جنبلاط الذي قال في حديث صحافي صباح اليوم "لقد بذلت اقصى جهد ممكن لتسهيل الأمور، لكنني اصطدمت للأسف بحسابات كبار القوم".

في المقابل تكتفي اوساط بعبدا بترداد "اللازمة المعروفة" انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر الرئيس المكلّف لكي يبادر الى تقديم مسودة للحكومة وفق الدستور وتراعي الاصول والمعايير".