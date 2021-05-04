ابو فاضل يشكر كل من ساهم في نقل النور المقدس الى لبنان

توجه امين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل بالشكر الى كل من ساهم في انجاح نقل النور المقدس من الاردن الى لبنان بعدما فاض من كنيسة القيامة في القدس يوم السبت الفائت.



واذ اعتبر انه "لولا بركة الربّ لم نكن لنتمم في هذه المهمة رغم الظروف القاهرة"، خصّ ابو فاضل بالشكر العميق" بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ومطارنة الكرسي الانطاكي في لبنان اللذين رفعوا الدعاء من اجل النجاح والتوفيق".



كما شكر "الوفد المسافر: عضو مجلس الامناء في اللقاء الارثوذكسي النائب نقولا نحاس، عميد كلية اللاهوت في جامعة البلمند الارشمندريت جاك خليل، المتقدم في الكهنة الاب نكتاريوس خيرالله من ابرشية بيروت ورفاقي في الهيئة الادارية للقاء الارثوذكسي امين السر سمير نعيمه و امين المال جو مطر.هذا وتوجه بالتحية" الى رئيس مجلس ادارة محطة الـ"ام تي في" ميشال المر ومندوبيها على متن الطائرة كما طاقم التغطية المباشرة، وثمن عمل كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي واكبت ايضا هذا الحدث".كما تقدم بعميق الشكر" من رجل العطاء العابر للطوائف الاخ اسامة قدورة الذي كان له اليد الطولى في تأمين الطائرة التابعة لشركة "سكاي لاونج" منوهاً أيضاً بحسن اداء مديرها الكابتن نقولا مسزاروس و الطاقم الخاص بالشركة.أما في المملكة الاردنية الهاشمية خص ابو فاضل بالشكر والتقدير كل من تكبد عناء الانتقال الى مطار مركا لاستقبال الوفد اللبناني يتقدمهم مطران عمان خريستوفوروس عطالله ومن رافقه من المطرانية، الارشمندريت خريستوفوروس، الاب صفرونيوس، الشماس سيلفستروس والايكونوموسين جراسيموس و الكسيوس. وايضا عضو مجلس الاعيان السيدة هيفا حجار نجار، الوزير السابق سامي الهلسه، رئيس جمعية النهضة الأرثوذكسية شوكت تادروس، رئيس جمعية الثقافة والتعليم الارثوذكسية د.احسان حمارنة، رئيس النادي الارثوذكسي صفوان قاقيش، أمين عام اللجنة التنسيقية للشبيبة الارثوذكسية مازن مريبع، مختارالروم الارثوذكس في الاردن سامي زايرو، السيد رامي بشارات من السفارة اللبنانية والسيد توفيق كيال، كما الطاقم الاداري و الامني في مطار مركا.اما في الجمهورية اللبنانية شكر ابوفاضل "وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال نجار، مدير عام الطيران المدني فادي الحسن، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر ومعاونيه، رئيس جهاز امن المطار العميد الركن جورج ضومط وضباط وافراد الجهاز، رئيس دائرة امن عام المطار العميد جوني الصيصا وضباط وافراد الدائرة، عضو الهيئة الادارية في اللقاء الارثوذكسي المحامي غسان خوري ".

وشكرا أيضاً " كل من تكبد عناء الحضور لنقل النور الى كافة انحاء لبنان، من دير مار الياس شويا البطريركي الأرشمندريت افتيميوس الفقس، من ابرشية جبل لبنان الاب ناجي شيبان، من ابرشية صور وصيدا الاب غريغوريوس سلوم، من ابرشية طرابلس والكورة الاب ابراهيم دربلي، من ابرشية زحلة الاب بورفيريوس ابراهيم، ومن ابرشية عكار الشماس هادي الصراف، بالاضافة الى الكوكبة الواعدة من كشاف ومرشدات جمعية الكشاف الارثوذكسي يقودهم نائب رئيس الجمعية روجيه عازار".

وبعد التنويه بعمل مدير اللقاء الأرثوذكسي جرجس سمعان لحسن التنسيق والمتابعة، ختم ابو فاضل قائلاً " إن هذا النور البهي المشع من القبر المقدس في كنيسة القيامة سيسطع الى الابد على جبال ووديان وسهول لبنان و المشرق حاملاً املاً يجعلنا نتشبث اكثر واكثر بجذورنا مرسخاً فينا عزم البقاء والتشبث بأرضنا حيث سنشهد دائما للقيامة المجيدة بقولنا: المسيح قام من بين الاموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور".