لبنان

مخباط يستغرب إعطاء "أسترازينيكا" للأساتذة والصحافيين ما دون الثلاثين عاماً.. هذا ما قاله

Lebanon 24
04-05-2021 | 02:33
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أوضح البروفيسور جاك مخباط أن تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة ليس معياراً لأن عدد الفحوصات قليل بسبب الأعياد.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" شرح نخباط أن عددا كبيراً من اللبنانيين قد شكل مناعة بسبب إصابته بالفيروس بالإضافة الى من تم تلقيحهم ما يساهم بخفض الأرقام.

واستغرب مخباط إعطاء لقاح أسترازينيكا للأساتذة والصحافيين ما دون الثلاثين عاماً، داعياً إياهم الى التريث الى حين اتخاذ لجنة التلقيح الموقف المناسب من الموضوع في اجتماع تعقده اليوم.

وشدد مخباط على ضرورة الاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية حتّى لمن تلقى اللقاح من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأن نسبة المناعة عند المتلقي غير مؤكدة كما وأن الاحتمال موجود ولو ضئيل لمن تلقى اللقاح بأن ينقل الفايروس للآخرين.

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