لبنان

وزارة الزراعة: تمت السيطرة على الموجة الحالية للجراد

Lebanon 24
04-05-2021 | 03:22
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان "السيطرة على موجة الجراد الحالية التي اجتاحت بعض مناطق الحدود الشرقية والشمالية الشرقية اللبنانية، والتي قدرت بمئات الآلاف من حشرات الجراد، عبر مكافحتها فور دخولها الحدود اللبنانية وبعض المناطق المحاذية للحدود".

وأضافت: "يهم وزارة الزراعة إعلام المواطنين والمزارعين أن بعض الأسراب المحدودة لا تزال ترصد في جيوب ومناطق محددة يجري رصدها والتعامل معها، مؤكدين التعاون الدائم مع قيادة الجيش، وشاكرين تلبيتها السريعة والتفاني المعهود إلى جانب الفرق المختصة في الوزارة والبلديات في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني الغذائي وأرزاق المزارعين".
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