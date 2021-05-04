عون بحث وعكر في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وعرض معها موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني المفاوض.