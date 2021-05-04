وهبه استقبل السفيرة الكندية في لبنان

عرض وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، مع سفيرة كندا لدى لبنان شانتال شاستناي العلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى البحث في إمكانية قيام الوزير وهبه بزيارة لنظيره الكندي بعد رفع السلطات الكندية حظر الدخول إلى أراضيها بسبب وباء الكورونا.وأعربت السفيرة شاستناي، عن شكرها لوزارة الصحة اللبنانية لتسهيلها دخول كمية من اللقاحات لإعطائها لجميع موظفي السفارة الكندية.