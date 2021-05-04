لبنان

لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. في هذا اليوم

Lebanon 24
04-05-2021 | 05:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد ، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة لشهر أيار ما بين 18و 27 درجة)


-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، وتبقى دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة.


الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.


الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.


الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ويتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.


- الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و 80%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,46
- ساعة غروب الشمس: 19,24
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