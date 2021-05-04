اقفال مصنع غير مرخص وتنبيه 8 معامل اخرى للتقيد بالمواصفات

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً باقفال مصنع للألبان والأجبان في حوش سنيد – قضاء بعلبك لعمله دون ترخيص نظامي.كما أصدر ثمانية قرارات تنبيه لأصحاب ثمانية مصانع للألبان والأجبان والعصير ومكثفات الفاكهة والبوظة والشوكولا وطماطم الكتشب ومشتقاتها واللبن العادي والمنكّه والعيران واللبنة والأجبان القابلة للدهن في مناطق المرج – البقاع الغربي، الشويفات - قضاء عاليه، الدكوانة - قضاء المتن الشمالي، بعبدا – قضاء بعبدا، والوسطاني – قضاء صيدا، بوجوب الالتزام بمواصفات التصنيع الجيّد بعدما بيّنت نتائج الفحوصات المخبريّة في معهد البحوث الصناعيّة عدم مطابقتها. وأعطي أصحاب العلاقة مهلة شهر تسري إعتباراً من تاريخ تبلّغهم التنبيه لتنفيذ الشروط المطلوبة تحت طائلة الإقفال لحين تنفيذها.وجاء في القرار:"لوزير الصناعة أن يصدر قرارات تكميليّة لهذا القرار بهدف فرض تدابير إضافية من شأنها الحماية من المخاطر والأضرار أو تخفيف الشروط الواردة. ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذاً إعتباراً من تاريخ إبلاغه صاحب العلاقة."كما يبلّغ الى: وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان، بلدية الشويفات، وزارة الصحة العامة، مصلحة الصحة في جبل لبنان، وزارة البيئة، وزارة الأشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، وزارة العمل، وزارة الزراعة – مصلحة زراعة جبل لبنان، وزارة الصناعة : المحفوظات - المعلوماتية - الملف.