اجراءات جديدة في قضية انفجار المرفأ

سطّر المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار اليوم ١٣ إستنابة قضائية الى دول تملك أقماراً إصطناعية فوق لبنان طالباً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار إستكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للإستماع على شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.