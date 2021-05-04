كرّ وفرّ... فما مصير البطاقة التمويلية؟

بعد الكر والفر، الذي شهدته الساحة اللبنانية بين الحكومة المستقيلة والمجلس النيابي، في مواضيع مختلفة، كالكابيتل كنترول والدولار الطالبي والتدقيق الجنائي، هل تدخل البطاقة التمويلية، في لعبة تقاذف المسؤوليات بين السلطتين؟ففي هذا الاطار، تظهر المخاوف من امكانية تحويل البطاقة التمويلية الى ورقة سياسية، مما قد يمنع او يؤخر بداية العمل فيها.