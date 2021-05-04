كلاب ناجية من انفجار المرفأ.. في احد مستوعبات الاسيد (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن بعثة شركة "كومبي ليفت" الالمانية المكلفة توضيب المستوعبات والحاويات في مرفأ بيروت، بحسب اتفاق مع ادارة المرفأ في تشرين الثاني الماضي، عثرت على ثلاثة جراء كلاب يرجح ان تكون نجت من انفجار الرابع من آب، وذلك أثناء عملية التوضيب في احد مستوعبات الاسيد.



وعليه، تحرك مدير البعثة هايغو فيلديرهوف لتأمين كل الاسعافات اللازمة نظرا للوضع الخطير للكلاب، وقد تم إنقاذها بالتعاون مع جمعية PAW من خلال معالجتها والعناية بها. وخضعت للقاح والاختبار، وأخذت إلى إحدى المزارع لبعض الوقت. وفي حين نفق أحدها، ربما من آثار الاسيد، بقي الثاني في لبنان، اما الثالث فقد قرر فيلديرهوف اصطحابه الى المانيا وأطلق عليه اسم سمير نسبة الى احد الاصدقاء الذين تعرف اليهم، وهي عادة شائعة في بلاده. مكث الكلب في احد البيوت في الشوف بانتظار توجهه الى ألمانيا، وغادر مع ابنة فيلديرهوف السبت الفائت.



