لبنان

المجذوب وقع مستندات لسداد مستحقات متعاقدين في التعليم الأساسي

Lebanon 24
04-05-2021 | 07:16
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وقع وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، ما وصله من الوحدات الادارية من مستندات متعلقة بسداد مستحقات المتعاقدين للتدريس في التعليم الأساسي الرسمي، وذلك عن الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021، وأحالها إلى الجهات المختصة ليصار إلى تحويل الأموال إلى حسابات أفراد الهيئة التعليمية المعنيين في المصارف.
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