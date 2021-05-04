المجذوب وقع مستندات لسداد مستحقات متعاقدين في التعليم الأساسي

وقع وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، ما وصله من الوحدات الادارية من مستندات متعلقة بسداد مستحقات المتعاقدين للتدريس في التعليم الأساسي الرسمي، وذلك عن الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021، وأحالها إلى الجهات المختصة ليصار إلى تحويل الأموال إلى حسابات أفراد الهيئة التعليمية المعنيين في المصارف.

