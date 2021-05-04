مأساة على طريق عام العبدة البحري!

قضى الفتى م. ا. ب. وأصيب شخص آخر بجروح، اثر حادث سير على طريق عام العبدة البحري، وتم نقل الضحية الى مستشفى الخير في بلدة المنية، فيما نقل المصاب الى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا للمعالجة.

وقد شيع الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، في مسجد الشعار ببلدة ببنين، حيث أم الصلاة على الجثمان الشيخ عبد الرحمن المحمود، ليوارى الثرى في جبانه آل عيد جانب المسجد.