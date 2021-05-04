لبنان

لجنة التربية اطلعت على خطة إنهاء العام الدراسي والاستعدادات للعام المقبل في "اللبنانية"

Lebanon 24
04-05-2021 | 08:59
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في العاشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور مقرر اللجنة النائب أسعد درغام والنواب: أنطوان حبشي، محمد نصرالله، إدغار طرابلسي، علي فياض، إيهاب حماده وعدنان طرابلسي. كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري يرافقها جوزف يونس. واطلعت اللجنة على الخطة المعدة لانهاء العام الدراسي والاستعدادات للعام الدراسي المقبل في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني في ظل جائحة كورونا. وأبدت استعدادها للمساعدة من الناحية التشريعية ومراجعة المسؤولين لتأمين الحاجات اللوجستية لانهاء العام الدراسي الحالي، وتسهيل التحضيرات لانطلاق العام الدراسي المقبل.
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