لبنان

تجمع للأهالي.. ماذا يجري في بعلبك؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 09:08
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عددا من الأهالي تجمعوا على طريق نحلة عند أطراف مدينة بعلبك، لمنع القوى الأمنية من قمع مخالفة بناء في المحلة.
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بعلبك

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