نشر الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" مالك الشريف عبر حسابه على "تويتر" صورة له أثناء تلقيه لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا".

وقال الشريف: "صار فيي اغمر امي وابي وبوسهم من بعد اكثر من سنة تباعد، اليوم صرنا ال ٣ محصنين .. عقبال الكل".

More than a year of studio and ground reporting on the pandemic.



